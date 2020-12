Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 22 de diciembre de 2020, p. 21

En los primeros 11 meses del año las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) han destinado 57 por ciento de sus gastos totales en publicidad y en el pago de promotores para atraer clientes de otras administradoras, revelan datos oficiales.

Según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de enero a noviembre de 2020 el costo de operación de las Afore asciende a 13 mil 715 millones de pesos, de los cuales 7 mil 931 han sido en acciones de afiliación y traspasos.

El alto gasto de las Afore en publicidad se da en un contexto en el que éstas han criticado el tope a las comisiones que pueden cobrar a los trabajadores, aprobado en la reforma pensionaria, con el argumento de que reducirá sus ingresos, poniendo en riesgo su operación y viabilidad.

Al respecto, Abraham Vela, presidente de la Consar, hizo énfasis en que las Afore tienen un gasto excesivo en acciones para atraer cuentas de otras administradoras, por lo que fácilmente podrían reducir sus montos en por lo menos 30 por ciento.

Uno de los argumentos que han dado las Afore es que el tope a las comisiones va contra la sana competencia, pero es totalmente falso porque ellas no compiten vía comisiones, sino con gasto comercial. Queremos que haya competencia verdadera vía precios, que el trabajador no esté subsidiando este gasto comercial que no lo beneficia , dijo el funcionario.

De acuerdo con datos de la Consar, las Afore que más porcentaje de su gasto operacional dedican a publicidad son Invercap e Inbursa, con 70 por ciento. La primera enfoca 687 millones de 974 millones, mientras que la segunda 299 millones de 434 millones de pesos totales.