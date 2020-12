En tanto, el Piojo emitió anoche un comunicado donde agradeció al club, jugadores y directiva por su apoyo incondicional en todo momento. A veces fracasé en el intento, pero ustedes, con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que esta institución y la afición se merecen. La vida siempre da revanchas y yo por mi parte, buscaré nuevos horizontes para dar el 100% como siempre lo he hecho .

Despido sorpresivo

Para el ex jugador Juan Carlos Medina, quien fue pupilo de Herrera tanto en el América como en los Xolos de Tijuana, el despido del estratega fue muy sorpresivo, pero así es ese club, toma decisiones de la noche a la mañana. Si bien el equipo siempre está obligado a ganar todos los torneos, hoy queda claro que en ningún caso hay excepciones .

Estimó además que la mala racha que el conjunto americanista tuvo en el último semestre no sólo fue culpa del Piojo, sino también de sus dirigidos.

“Si bien Miguel era el capitán del barco, ¿dónde queda el trabajo de los jugadores?, él es un técnico que siempre ha asumido, desde que yo lo conozco, la responsabilidad de los resultados, en todo momento da la cara por el equipo y pone el pecho a las balas.

“Me parece que en esa falta de resultados también influyó que cada día se iban sumando jugadores al plantel, no los tuvo a todos desde un inicio para hacer una buena pretemporada, y todo lleva un proceso. Creo que eso perjudicó el funcionamiento, pues bajo estas circunstancias no hay tiempo para asimilar, se tienen que adaptar en un dos por tres a las exigencias del club y a la idea del técnico.

Pero no todo es asunto del entrenador, los jugadores también tienen que entender dónde están parados y la camiseta que visten .

Asimismo, consideró que la salida de Herrera del América podría ser una buena oportunidad para mirar hacia otras ligas, pues Miguel cuenta con la capacidad y experiencia necesarias para dirigir en otros países, incluso a otras selecciones .

Herrera, de 52 años de edad, condujo a las Águilas en dos etapas, la primera entre el torneo Clausura 2012 y el Apertura 2013, y la segunda del Apertura 2017 al Guardianes 2020.

En total, el Piojo ganó cuatro títulos al frente del América: dos de liga (Clausura 2013 y Apertura 2018), uno de copa (Clausura 2019) y uno de Campeón de Campeones (2018-19). Con esos cuatro trofeos, estaba empatado con Raúl Cárdenas como los técnicos más laureados del club.

Por otra parte, se confirmó que el mediocampista argentino Santiago Cáseres saldrá del plantel al no hacerse válida la opción de compra al Villarreal.