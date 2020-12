Periódico La Jornada

Martes 22 de diciembre de 2020, p. 4

¡Soy subcontratado! ¡Soy tercerizado!

¡¡¡Soy Outsourcingado!!!

No, no guardo ninguna relación ni cercanía con la gente de la empresa en que trabajo. El subcontratado es poca cosa para todos. Le cargan la mano con las tareas más duras y difíciles. El sueldo es más bajo pues el tercerista se queda con su parte. Así, uno nomás va y cumple con el contrato que siempre es temporal. A veces, te lo renuevan. Otras, no. Se acaba el contrato y hay que esperar a que lo llamen a uno.