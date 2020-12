En el mundo de la danza cobró fama por sus prodigiosos giros y la manera particular de adueñarse de la técnica, se convirtió en protagonista de leyendas.

▲ Alonso continuó activa hasta el momento de su muerte, en octubre de 2019. En la imagen, la bailarina durante una conferencia en 2002. Foto Notimex

Los aplausos y ovaciones con los que el público cubano recibía a Alonso a su llegada a ese recinto o a cualquier teatro del país también erigen una leyenda difícil de igualar.

En México fundó semilleros de grandes intérpretes

Fabiola Palapa Quijas

Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, conocida como Alicia Alonso, fue considerada una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza y constituye la figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano.

En México, la prima ballerina assoluta cubana sembró semillas que se convirtieron en grandes bailarines; compartió con la Compañía Nacional de Danza (CND) y legó enseñanzas sobre técnicas, metodologías, vocación, disciplina y diversos elementos que se requieren en el ballet.

En los escenarios, la eterna Giselle, más que bailar, flotaba. El virtuosismo de la bailarina cubana fue único e irrepetible en el papel de la joven e inocente campesina que está enamorada de Albrecht.

Alicia Alonso, cuyo centenario natal se celebró ayer, aportó el nivel técnico al ballet; este fue el sello especial de sus propuestas coreográficas; incluso, varios críticos de ballet bautizaron ciertos casos que observaron en los escenarios como el nombre “la pirouette Alonso”, por su perfecta ejecución.

Derribó mitos

Como coreógrafa, Alicia Alonso transmitió nociones y sentimientos a niveles notables, pues logró que el público asistente a las funciones no contemplara sólo el virtuosismo de los bailarines, sino que experimentara el estado anímico de los personajes y comprendiera el contenido de la obra.

La fundadora del Ballet Nacional de Cuba, quien tomó el apellido de su primer esposo, el también bailarín Fernando Alonso (1914-2013), debutó en el papel principal de Giselle en la Metropolitan Opera House, de Nueva York, el 2 de noviembre de 1943, echando por tierra el mito de que los latinoamericanos no podían interpretar un clásico del ballet.

La leyenda de la danza cubana mostró desde niña su preferencia por el baile y viajó con su familia a Estados Unidos, donde terminó su formación dancística en Nueva York.

La prima ballerina assoluta comenzó sus estudios en 1931 en La Habana, en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical. Más tarde se trasladó a Estados Unidos y continuó su formación con Enrico Zanfretta, Alexandra Fedórova y varios profesores eminentes de la School of American Ballet. Su actividad profesional comenzó en 1938, en Broadway, al debutar en las comedias musicales Great Lady y Stars In Your Eyes.

Un año más tarde ingresó al American Ballet Caravan, antecedente del actual New York City Ballet. Se incorporó al Ballet Theatre de Nueva York en 1940, año de su fundación.

A partir de ese momento comenzó una brillante etapa de su carrera como intérprete suprema de las grandes obras del repertorio romántico y clásico.