Alejandro fue de los pocos que levantaron la voz contra su tocayo, de apellido Irarragorri, quien afirmaba que los clubes del circuito de Ascenso se encaminaban hacia severos problemas económicos. Que no se haga wey , replicó el mayor de los Vela, y afirmó que el aparente rescate financiero no fue más que una compra de votos para evitar que uno de sus equipos descienda , en obvia alusión al Atlas.

Pero, ¿por qué tanta furia de Carlos Vela? Hace unos meses Alejandro, quien no tuvo tanta fortuna o talento como su hermano menor, militaba con los Venados de Yucatán en la recta final de una trayectoria de 16 años que incluyó varias entradas al quirófano y para él fue un golpe tremendo la decisión de los directivos de desaparecer de un plumazo el Ascenso. Sin más, mataron las ilusiones de cientos de futbolistas.

a ira se tiene que sacar, porque si no, envenena. Así lo han hecho los hermanos Carlos y Alejandro Vela, oriundos de Cancún. Contestatarios y rebeldes como muy pocos futbolistas mexicanos... Si la inconformidad viene de uno del montón, no pasa nada, sin embargo, cuando Carlos Vela hace o dice, la detonación emite vibraciones de cierto alcance.

Reprochó que pocos meses atrás la Federación Mexicana de Futbol había certificado –es decir, dio el visto bueno para ascender– a más de la mitad de los clubes de la Liga de Plata, para luego echarse para atrás y decir que no cubrían los requisitos exigidos. Si se aplicara (el drástico cuaderno de cargos) a equipos de primera tampoco pasarían , sostuvo, y los acusó de jugar con la inversión de decenas de empresarios de ese circuito.

Carlos, desde la MLS, escribió en redes sociales: Mi apoyo para todas las personas que están sufriendo con esta muy mala decisión, pero sobre todo con mi hermano. #Sin Ascenso no hay desarrollo #Todos somos Ascenso .

Alejandro, quien militó en equipos como Jaguares, Cruz Azul, Necaxa y Minnesota (MLS), y actual director deportivo del Cancún FC, dijo que Carlos está informado de todo lo que pasa acá y cada vez se felicita más por no aterrizar en la Liga Mx. Por algo no ha querido jugar en México; hay cosas y formas que no son las ideales para un futbolista y él ha tenido la fortuna de llegar a Estados Unidos, donde lo valoran y está feliz .

Los Ángeles FC es uno de los clubes de más reciente creación en la MLS (2014), Vela llegó en 2017 y de inmediato se posicionó en lugar estelar con ese duelo que entabló con Zlatan Ibrahimovic, ex del Galaxy. Hoy ya está en la gran final de la Concachampions con ánimo de vencer a unos Tigres que deberán echar mano de todo su arsenal para frenar a los de Bob Bradley y devolver la lógica a un torneo que ha sido ampliamente dominado por equipos mexicanos.

Tigres está obligado a responder a la exigencia de brillar por fin en el plano internacional, así sea en la zona de Concacaf. Pase lo que pase el martes en encuentro definitivo, Carlos Vela seguirá siendo ese extraño futbolista que en su apogeo dejó Europa para ir a la MLS y que prefiere mil veces ver un partido de la NBA que uno de futbol... Gerardo Tata Martino ya puede quedarse esperando, pues decir que no le rogará y no lo esperará siempre fue una forma disimulada de buscarlo.

