Por otro lado, al mismo tiempo que la ultraderecha conquistó partes de este país, también hubo un fenómeno igualmente importante: el crecimiento de un movimiento que se autoproclama socialista. Encabezado por figuras veteranas como Bernie Sanders y nuevos líderes emergentes como la diputada federal Alexandria Ocasio Cortez, esta expresión nacional tiene varias representaciones y corrientes, desde los Democratic Socialists of America, Working Families Party, Our Revolution y decenas de grupos aún más radicales.

Ante los crecientes desempleo, hambre y pobreza a través del país en este año de la peste han surgido proyectos de asistencia mutua de todo tipo para asegurar alimento, medicina y apoyo entre todos en diversas comunidades, algunos incluso se están transformando en entidades más permanentes, como cooperativas, ofreciendo un modelo alternativo concreto basado en la solidaridad social ante el desastre del modelo neoliberal.

Se suman al prisma los grandes nuevos movimientos ambientalistas, de los pobres contra la injusticia económica, y los activistas contra la violencia de las armas. Al igual que el de justicia racial y migrantes, muchos encabezados por jóvenes valientes, sabios y feroces, sobre todo mujeres.

Alumbrando la oscuridad a lo largo del año, músicos de todo tipo, desde un festejo semanal a sana distancia en las afueras de la casa de un músico de jazz en Brooklyn, donde acudían músicos de toda la ciudad, al regalo de Yo-Yo Ma a través de videograbaciones tocando piezas para acompañar a todos los aislados en esta pandemia, hasta conciertos virtuales de grandes conjuntos y orquestas desde sus casas. ( https://youtu.be/D3UW218_zPo; https://youtu.be/wVo4oRfIHTI).

Estas luces que brillan, con otras, en los tiempos más oscuros aquí necesitan invitaciones de las de otros pueblos para juntos empezar a iluminar un futuro de todos, para todos, por todos.

Neville Brothers: Let my people go: https://open.spotify.com/track/ 1zJEp7JjArWDesv5wNLoYx? si=mrj66wFRTPW4d_UMSh6Jtg

Run the Jewels: A few words for the firing squad: https://open.spotify.com/track/ 1hxVQkhDJN2UnkgeqX68D3? si=MKkv5yWbT9exHSNJr8hoLg