La enfermedad no cede y la luz al final de este túnel por el que venimos transitando des-de hace un año no significa el regreso a la nueva normalidad . Y, como se acostumbra en el humor mexicano, en el que nada nos divierte más que los finales trágicos, esa luz que vislumbramos con inmenso regocijo no es la salida del averno, sino la puerta a un segundo turno que nos llevaría a la ciudad del llanto, del dolor eterno, donde sufre la raza condenada . ¡Abandonad toda esperanza!” (Así dramatizaba el divino Dante (Alighieri, aclaro. No se vayan a confundir). Los agoreros del fin del mundo, ya sea por su fundamentalismo (calificarlo de estúpido sería redundante) o por intereses muy materiales y cuantificables, son maestros en fatigar el apocalipsis ( Monsi, diría). Ahora nos aterran con la aparición de una segunda cepa del virus y nos campechanean las consecuencias. Dejamos la pandemia y entramos a la sindemia; es decir, las complicaciones de la pandemia. ¿Avanzamos?

Las agencias AP Y Reuters reportan que la situación regional empeorará cuando se midan los efectos de la pandemia de Covid-19. Vamos a ver, por desgracia, un fuerte aumento en las cifras del hambre y malnutrición , explicó Julio Berdagué, representante regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Agregó que 104 millones de personas en nuestro continente no pueden pagar una dieta saludable, no porque no haya comida, sino por la desigualdad económica . En los próximos meses, 16 millones de habitantes de la región no tendrán la certeza de comer al día siguiente, lo que representa un aumento de 239 por ciento respecto a los 4.3 millones reportados en 2019. Alertó que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones Unidas, de la agencia humanitaria más grande de la ONU, cuya dirección ejecutiva recae en David Beasley, indicó que esto se dará por la suma de la pandemia y otros problemas endémicos de la región: desigualdad, fragilidad de las economías y vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Las familias pasan dificultades para comprar productos básicos, como comida y medicinas, mientras sus medios de vida se destruyen y el desempleo afecta a 44 millones de personas, una combinación fatal. Debemos actuar ahora y ser inteligentes. No se puede atender sólo el Covid-19 o sólo el hambre; se tienen que abordar juntos. Si lo hacemos bien, podemos salvar vidas, si no, la gente morirá , dijo.

Y, para terminar, un último, críptico recado, para quien pudo haber hecho mucho por la UNAM y ojalá lo pueda hacer ahora por la educación pública nacional del país. ¡Ojalá!

