egún Coparmex, el país puede venirse abajo por cinco pesos 87 centavos. Ésa es la diferencia entre el salario que propone para toda la República (excepto la frontera norte) y el que acordaron sindicatos y gobierno en la Comisión Nacional del Salario Mínimo, el cual, a pesar de pataleos, entrará en vigor el próximo primero de enero. Coparmex puso sobre la mesa 135.83 y el salario oficial quedó en 141.70. No parece razonable la predicción. El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, termina su gestión el último día de este mes. No será premiado por el gobierno como gratificó el prianismo a algunos de sus antecesores. Casos notorios fueron los de Eduardo Bours, le regalaron el cargo de gobernador de Sonora y el de Gerardo Gutiérrez Candiani, a quien Peña Nieto premió con el puesto de zar de Zonas Económicas Especiales. Ha tenido que arrimarse a la sombra de Claudio X. González y entre ambos echaron a andar la iniciativa México Sí. Se andan acercando a los partidos políticos de oposición ofreciéndoles compartir una agenda común . Tal vez hubiera sido feliz con la dirección general del nuevo aeropuerto de Santa Lucía o del Tren Maya, pero resulta que el presidente López Obrador tiene la bizarra idea de entregar su administración al Ejército. Sonó a desquite que antes de dejar la chamba en la Confederación Patronal de la República Mexicana, De Hoyos lanzara la terrible predicción: pagarles cinco pesos 87 centavos más por jornada a los trabajadores sujetos a salario mínimo puede conducir a la quiebra a nuestro país. Los mexicanos inscritos en el IMSS en esa categoría salarial piensan que todavía les quedaron a deber, incluso con el salario oficial.

