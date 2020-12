L

a fase actual de la gestión de la pandemia de Covid-19 es extremadamente difícil. Ocurre cuando prácticamente en todas partes hay un rebrote significativo de contagios y fallecimientos.

El gobierno sueco ha admitido que su estrategia de permitir los contagios como forma de inmunización general no funcionó. En Alemania, tras un control relativamente eficaz, la propagación del virus rebasa a las autoridades. En Estados Unidos hay 315 mil muertos y ya empieza el procedimiento para la vacunación. En España y Gran Bretaña se ordenan severas medidas de distanciamiento social para las celebraciones de Navidad y el año nuevo. Es previsible que, en muchas partes, tras estas fechas, se agrave aún más la situación.

En México hay una reacción del gobierno frente a la expansión de la pandemia, ya era tiempo de tal reconocimiento; puede ser insuficiente. Ha habido demasiados vaivenes y muchos más muertos que los esperados.

La declaración reciente de aplicar el semáforo rojo en la CDMX y el estado de México (que concentran una quinta parte de la población total) para paliar los contagios es un signo claro y, más aún, cuando se hace en plena temporada navideña, de fin de año y de la festividad de reyes. Ésta es una época en que la gran parte de la gente que vive de sus pequeños negocios y ocupaciones comerciales, la mayoría de manera informal y precaria, se abastece para vender y generar recursos. Con eso se enfrenta el lento inicio de año, la llamada cuesta de enero. Es el peor momento para que esto ocurra.

La saturación del sistema sanitario ha crecido inevitablemente, en hospitales públicos y privados no hay camas ni recursos disponibles para atender a los enfermos. Los trabajadores del sistema de salud siguen estando muy expuestos. La perspectiva es muy complicada y no hay lugar alguno para las declaraciones de haber domado la pandemia o aplanado la curva de los contagios.

Al mismo tiempo, contar con la vacuna, y no necesariamente la que sea, pero sí en las cantidades y los tiempos necesarios es, por supuesto, el primer paso para atender a la población, reforzar la economía e intentar ir acabando progresivamente con la pandemia. Pero reconozcamos que nadie puede hoy asegurar como será ese camino. Por ahora no han llegado las vacunas, no se conoce el plan para aplicarlas y toda la gestión de esta fase está a prueba y de modo decisivo.

El proceso que se abre con esto es arduo, se trata de la compra de las vacunas, su recepción, acopio, resguardo, conservación, abastecimiento, distribución y aplicación conforme a una secuencia de cobertura por tipo de población y en todo el país. Los tiempos definidos son largos y eso exige adecuar la estrategia de gestión de la pandemia con mucha transparencia y verdad.