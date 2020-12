Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 21 de diciembre de 2020, p. 6

Fue una noche con una tormenta bien fuerte, muchos rayos y un aire tremendo –según solía contarle su mamá– la del 28 de agosto de 1950, en la que nació Mario Agustín Gaspar Rodríguez, quien a los 11 años aprendió el oficio de manos de su maestro de primaria y hoy, a sus siete décadas de vida, es considerado uno de los más prominentes artesanos de Pátzcuaro y toda la entidad michoacana, merced su trabajo con dos técnicas de origen prehispánico: el maque y las esculturas en pasta de caña de maíz.

Tales atributos le han valido este 2020 el Premio Nacional de Artes y Literatura, en el campo de artes y tradiciones, el máximo reconocimiento que otorga el gobierno de la República Mexicana a sus científicos, intelectuales y artistas, y que él recibe con gratitud y modestia.

Significa mucho porque es un reconocimiento no tanto a mi persona, sino al trabajo, a la herencia cultural de una hermosa e importante manifestación: la artesanía y, sobre todo, la de Pátzcuaro y Michoacán , dice el creador en entrevista con La Jornada.

Proveniente de los lados materno y paterno de una familia de al menos dos generaciones de maestros, incluso refiere que su abuelo fue de los primeros docentes que comenzó a dar clases en la entidad tras la Revolución; Mario Gaspar asume con orgullo su condición de artesano.

Afirma que ese oficio le ha permitido, si no vivir con holgura económica, sí con lo suficiente para sentirse pleno por el camino elegido, al que con el paso del tiempo se sumaron, primero, su esposa y luego sus cuatro hijos, con los que ha conformado un taller artesanal familiar en Pátzcuaro.

He vivido bien de la artesanía, en términos de felicidad, aunque en muchos casos no es bien pagada; hemos sacado la cuenta y ganamos lo mismo en mano de obra que hace 30 o 40 años , evidencia.

No es una actividad bien remunerada, por eso entre muchas familias de artesanos los hijos no quieren aprender ni trabajar, porque ven que no se gana bien y se van en busca de fortuna a Estados Unidos. Esa es la causa de que muchas artesanías estén en riesgo; no hay quién suceda a los maestros.