Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Lunes 21 de diciembre de 2020, p. 5

Estar vivo ya es motivo para festejar, opina Manuel Hernández Suárez Hersúa (Ciudad Obregón, 1940), a quien le fue otorgado el Premio Nacional de Artes y Literatura 2020.

El artista debe fomentar sentirse creador por naturaleza, provocar que se encuentre un potencial interno , dice en entrevista el escultor y pintor sonorense, después de recibir la noticia del reconocimiento en el campo de bellas artes.

Expresa sobre el premio: Yo no acostumbro esperar algo. Fue una sorpresa que me hayan considerado. Eso claramente es un aliciente. Me hace sentir más compromiso con el trabajo mismo . El galardón llega en el año en que celebra ocho décadas de vida. A esta edad empieza a decaer lo físico, pero mentalmente estamos igual .

Hersúa es reconocido por su labor como artífice del Espacio Escultórico en Ciudad Universitaria. Durante la conversación, relata que el sitio prehispánico de Monte Albán, en Oaxaca, le causó una imagen muy fuerte, de sentirme grande, con esa naturaleza alrededor . Por eso, cuando se propuso la gran obra para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), retomó ese sentido de estar fuera de la ciudad, aunque se ubica a unos metros de la avenida Insurgentes.

Esta área al sur de la capital del país se planeó entre las rocas volcánicas rodeadas por prismas de cemento en círculo con un movimiento geométrico, “es un espacio muy generoso, donde vuelves a aprender a mirarte. Ahí desaparece el título que tengas. Estás contigo, como un ser.

Nosotros, en nuestra cultura, vivíamos con un sentido cósmico. Podemos regresar a eso, porque el Espacio Escultórico provoca tomar conciencia del cosmos; somos una partícula en él, pero podemos ser grandes si nos unimos al todo, por esencia , apunta sobre la escultura monumental, que por defenderla fue encarcelado en 1986. Finalmente, se canceló la construcción de un hotel que la amenazaba.

Cada obra tiene algo de nosotros, pero también tiene algo que nos provoca el conocimiento de algo nuevo.

El espectador es un coproductor

Color, geometría y monumentalidad han sido parte del arte de la creación de quien forma parte de la llamada Generación de la Ruptura. Trabajó junto a Manuel Felguérez, Federico Silva y Mathias Goeritz. Ha sido crítico a los gobiernos y autor de polémicas opiniones.