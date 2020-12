Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Lunes 21 de diciembre de 2020, p. 29

La venta de comida, mercancías y servicios en línea es la actividad económica que más ha crecido con la pandemia de Covid-19; sin embargo, las empresas mantienen a los repartidores en situación de precariedad laboral, pues no los reconocen como empleados, señaló la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón Martínez.

En entrevista, dijo que si bien dicha actividad ha sido una oportunidad de trabajo, especialmente para los jóvenes, en la realidad se trata de empleos informales, pues ni siquiera firman un contrato y no se les otorgan prestaciones sociales.

La actividad de los repartidores es la que más ha crecido, pero no los reconocen como trabajadores , con el argumento de que usar la plataforma digital no los convierte en empleados, sino en socios de la empresa.

La funcionaria expresó que no tienen datos oficiales respecto de cuántas personas se han incorporado a trabajos de repartidores de comida, mercancías o servicio de taxi por aplicaciones, toda vez que no está considerado como un empleo formal y no forman parte de las cifras de recuperación de empleos. Ni siquiera firman un contrato .

Los empleadores no quieren reconocer la relación laboral, los asumen como socios, no como trabajadores; no les otorgan prestaciones ni seguridad social”, a pesar de que tienen que cumplir con horarios o los sancionan si cometen alguna falta.

Manifestó que es una situación en la que incurren la gran mayoría de las plataformas digitales, las cuales aducen que “como tú haces uso de mi plataforma, eres mi socio y ‘no te pago porque no estás trabajando para mí’, es una distorsión por completo”, subrayó.