En Querétaro, unas 200 personas, entre simpatizantes y militantes de Morena, se manifestaron contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido por considerar que no fue transparente en el proceso de elección del candidato al gobierno de la entidad.

Exigieron al líder Mario Delgado modificar el método de elección para futuras contiendas y que presente a los militantes el resultado de la encuesta que aseguró realizar para elegir a la candidata al gobierno de la entidad por Morena, pues no pueden permitir que al interior de ese partido se lleven a cabo procesos antidemocráticos que tanto les cuestionaron a PRI y PAN.

A la manifestación llegó el aspirante a ese puesto que no resultó electo, Gilberto Herrera Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro y ex titular de la Secretaría de Bienestar, quien pidió a los asistentes sumar y unirse a favor de Celia Maya García, quien fue electa como la candidata, pues no se tienen que dividir al ser Morena la segunda fuerza política en la entidad.