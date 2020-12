Fabiola Martínez

Al ratificar que el Tren Maya se terminará en el tiempo y la forma previstos, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobernador de Campeche, Miguel Aysa, la conclusión de trabajos en la entidad sin solicitar presupuesto adicional a la Federación, como está de moda .

“No me está pidiendo presupuesto adicional para el cierre, que ahora está de moda eso, y tengo que estar diciendo como respondía el finado, el de ‘no hay, no hay’, Héctor Suárez, tengo que estar diciendo así: ‘no hay, no hay, no hay’”, expresó el mandatario.

Pero aquí, añadió, el gobernador no solicita presupuesto adicional porque administra bien.

En el recorrido por puntos claves para la construcción del Tren Maya, López Obrador confió en que se solucionen las diferencias en una comunidad de la zona limítrofe Campeche-Quintana Roo.

Son más de 700 kilómetros (del Tren Maya) en Campeche porque es de este lado del Golfo, pero también del lado de Quintana Roo y Guatemala, allá, en los límites de Quintana Roo, donde hay un diferendo que espero se resuelva bien .

Explicó que hay tramos a cargo de compañías privadas y dos de responsabilidad de los ingenieros militares, quienes apenas concluyan el aeropuerto Felipe Ángeles, en marzo de 2022, se trasladarán al sureste para colaborar en esta magna obra de mil 500 kilómetros en el circuito de la Península de Yucatán.

Al inicio de la gira de este fin de semana, pobladores de tres comunidades cercanas a la obra, en Calkiní, Campeche, le entregaron una carta en la que exponen su temor de ser desalojados por el proyecto del tren.

El segundo tramo (de Escárcega a Calkiní) está a cargo del Grupo Carso y, al igual que lo hizo al supervisar el tercero (Halachó, Yucatán, con la compañía Indi) y cuarto (Izamal-Cancún, con la empresa ICA), el Presidente dijo que volverá en marzo, pero desde ahora dejó recomendaciones respetuosas y fraternas a los constructores para que abran más tramos y garantizar los avances.