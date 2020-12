Una pasajera que se reservó su nombre señaló que tenía planeado viajar desde antes que se decretara el semáforo rojo. Se fue a Cancún en Viva Aerobus, en el vuelo 1020. No se arrepentía de irse por unos días, porque ahora hay más restricciones, así que es bueno dejar esta ciudad ahora . Quintana Roo estará en naranja del 21 de diciembre al 3 de enero.

El semáforo rojo aquí parece que no aplica , consideró, pues la mayoría de los negocios, sean o no esenciales, estaban abiertos y la gente acudía como si nada .

A diferencia de lo que se veía en mayo y abril, cuando la terminal aérea lucía casi vacía, ayer en la mañana y en las primeras horas de la tarde, el ir y venir de usuarios era constante. Sin sana distancia, pero sí portando caretas y cubrebocas, los paseantes transitaban sin mayor preocupación, algunos incluso no se habían enterado de que la Ciudad de México está en semáforo epidemiólogico rojo.

Un joven que fue a Huatulco en el vuelo 778 de Volaris consideró que no es irresponsabilidad salir de viaje en estas condiciones sanitarias, pues si se toman previsiones no hay por qué preocuparse . También se alegró de dejar esta ciudad, porque va a un estado (Oaxaca) en naranja.

Refugio Nolasco, residente en Querétaro, y Lourdes Nolasco, de Zumpango (estado de México), esperaban ayer las cenizas de su hermano que llegaron desde Tijuana; ellas no sabían que la Ciudad de México y el estado de México están en rojo. Sí, me da temor estar aquí (en el AICM), ya me espantó con esa noticia, nos vamos corriendo .