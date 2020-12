Arturo Sánchez Jiménez

Las pruebas de diagnóstico del nuevo coronavirus PCR y la automedicación pueden generar la falsa seguridad de no tener Covid-19 y aumentar el riesgo de contagios, de acuerdo con especialistas universitarios que, de cara a las celebraciones de fin de año, llamaron a no realizar reuniones para cortar la transmisión del coronavirus.

Para los expertos en salud pública, Armelle Pérez-Cortés Villalobos y Alejandro Macías Hernández, la lección principal del incremento en las cifras de contagios y decesos por Covid-19 de las semanas recientes, es reconocer que estamos en una situación crítica, que nos falta mucho por saber sobre la pandemia y aceptar la realidad. Tenemos que renunciar a la vida que conocemos y evitar las reuniones sociales si queremos aminorar los contagios .

Los días más peligrosos de la emergencia