Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 20 de diciembre de 2020, p. 4

El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Alomía, reiteró que hasta la fecha no existe medicación específica para combatir el Covid-19, por lo que llamó a la población a no esperar a que un supuesto tratamiento me haga efecto si tengo signos y síntomas de la enfermedad, y pierdo uno, dos o tres días aguardando resultados .

Insistió también a quienes residen en Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes e Hidalgo a que participen en las acciones de prevención de contagios y se mantengan en casa, ya que estos seis estados, indicó, enfrentan el mayor puntaje del semáforo de riesgo naranja, por lo que pueden pasar al nivel máximo de peligro, lo que eleva la posibilidad de enfermar, de hacerlo de forma grave, e incluso de fallecer .

Alomía destacó que no debemos perder el tiempo tomando algún tipo de tratamiento esperando que mejore mis síntomas, no debemos estar confinados en el domicilio cuando no hay una cura que haya demostrado su efectividad contra el Covid-19, así que, en cuanto tengo los síntomas, debo buscar atención médica .

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, desmintió la información que circula en redes sociales solicitando que las personas esperen en casa a que baje su oxigenación para garantizar una cama para su atención hospitalaria, cuando lo que hemos dicho es que no se esperen, en particular si forman parte de la población de riesgo .