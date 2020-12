E

l martes fue un día muy difícil; uno de esos en que nos sentimos fuera de todo y abandonados. Creo que mi malestar se debió a las noticias alarmantes acerca del número de contagios y fallecimientos a causa del Covid; y también, aunque suene egoísta y superficial, a que nadie tocó a mi puerta y no recibí llamadas. Pude hacerlas yo, pero el desasosiego me tenía aturdida.

Varias veces consulté mi correo y entre los mensajes no encontré siquiera uno personal; en cambio, abundaban las sugerencias para tratamientos de belleza, ropa con fabulosos descuentos, cenas, brindis a distancia y todo lo necesario para hacer de esta la mejor de las navidades .

Para alcanzar la meta de la felicidad navideña sería suficiente con ceder a una de varias tentaciones: comprarse un viaje a las islas griegas, un automóvil con asientos de piel y quemacocos, una casa colonial en un pueblo mágico, una caja con doce diferentes vinos importados. En la lista también estaba otra opción: renovar el departamento.

Por simple ocio, volví a leer las varias rutas hacia la dicha. Desde el principio quedaron descartados el automóvil de lujo y la casa colonial, de modo que sólo la última estaba dentro de mis posibilidades, aunque me pareció muy improbable que fuera a tener ánimo para remodelaciones. En cuanto a las islas griegas, esta y todas las siguientes navidades permanecerán tan lejanas de mí como han estado siempre.

II

En medio de tantos horrores y malas noticias, en mi familia se ha dado un cambio: aunque no podamos visitarnos, procuramos tener más comunicación. A eso atribuyo que mi prima Fanny haya reaparecido. Hoy me llamó temprano para avisarme que estamos en semáforo rojo –cosa que ya sabía– y también para preguntarme si necesito algo y cómo me he sentido.

A riesgo de aburrirla, hablé con la verdad. Le dije que el martes había sido un día pésimo y que el encierro se me estaba volviendo intolerable. Mi departamento, que siempre me pareció de un tamaño ideal, me resultó asfixiante. Ya estaba harta de ver todo el tiempo las mismas paredes, los muebles de siempre. En caso de tener otra crisis, ¿cómo iba a ­controlarla?

Fanny me confesó que ella acababa de padecer un trance idéntico y que lo había superado sin necesidad de medicamentos, con sólo cambiar de sitio los muebles y echando fuera las cosas inútiles o que le traían malos recuerdos. “Con eso –dijo– sentí como si me hubiera mudado de casa.” Me pareció que remodelar la casa debía tener algo muy estimulante, ya que con tanto entusiasmo me lo había recomendado mi prima. De inmediato pensé en seguir su ejemplo y también en que para ella las islas griegas siempre estarán distantes.