Siempre habrá luz en el túnel, la creamos

ste año ha sido un momento dolorosamente extraño en la vida de los humanos. A lo largo de los meses nos cruzamos con la sensación angustiosa de la posible muerte, tanto propia como de los amigos y conocidos. Algunas ocurrieron en nuestras cercanías afectivas, la mayor parte se transformó en porcentajes noticiosos, en el sube y baja de las cantidades, convirtiendo vidas en la nada de los discursos aquejados de contingencias. Pero seguimos y sobrellevamos este momento de una peste más, no nos lavamos las manos del desinterés lavándolas, no son solamente palabras, es existencia, ante lo cual “la palabra que vuelve del horror, ¿lo nombra en el infierno de su inocencia? Alguna vela deshace el tiempo/mientras discurre por sendas líquidas/deja muescas en la senda de lo recorrido…. el tejido de los deseos se fue convirtiendo en cierta realidad, mientras las nubes personales se hacen paisaje oscuro mientras nos miramos, con poca sonrisa, debido al cubrebocas. Siempre habrá luz en el túnel, la creamos, …agarrar todas las palabras, pisarlas/y que salgan a otra luz, a otra boca”. Además de que Gelman converse con nosotros, ahí van más versos de otros poetas que dicen: “…Abro con otras manos la entrada al sendero que no se donde da/ y avanzo con la noche de los desconocidos… Y tú estás atrapada en ese cuerpo/como torpe luciérnaga encendida/bailando para nadie/ ensayando la muerte. “Se queda el vaho de mi voz sobre el espejo/del río que corre sin pausa y sin premura… Los perros ladran a lo lejos./ Junto con ellos soy/ el único sin sueño en el planeta.Hasta aquí llega mi presencia. En esta casa que da sombra. En esta casa que refresca.”

Y así deseo con intensidad deseosa un año nuevo, un 2021 diferente, con menos cubrebocas y mayores expresiones amorosas, más besos y menos barreras. Más amor y nada de temor. Amaneceres y atardeceres coloridamente seductores y placenteros.

Eduardo Mosches

Acerca del aumento al salario mínimo

Ayer, don Daniel Moctezuma Jiménez, aquí en El Correo Ilustrado, menciona que es bueno el aumento al mínimo, muchos otros artículos lo han mencionado estos días, pero a los jubilados del IMSS nos perjudica sensiblemente, pues al estar indexados nuestros aumentos a la herencia nefasta de Peña Nieto, que son los Umas, pues perdemos poder adquisitivo. Desde que se indexó ilegalmente nuestro aumento a los Umas, hemos perdido más de 40 por ciento.

Javier Aspuru Lloréns