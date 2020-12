Afp

Periódico La Jornada

Domingo 20 de diciembre de 2020, p. 22

Managua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió ayer que los nicaragüenses que promueven sanciones de otros países contra su gobierno han perdido el derecho a participar en las elecciones del próximo año, en clara alusión a sus opositores.

El gobernante socialista envió de urgencia a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, un proyecto de ley que plantea que quienes inciten a la injerencia extranjera o que “demanden, exalten o aplaudan la imposición de sanciones (...) no podrán optar a cargos de elección popular.

Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones en contra (...) perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones, ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten , sostuvo Ortega en un acto de graduación de cadetes de la policía. Aún no se informa cuándo será debatida la iniciativa en el Parlamento.