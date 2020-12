El también director de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura federal pidió a los escritores en lenguas indígenas que han roto techos de cristal, no nos creamos el canto de las sirenas que dice que somos unos fregones, importantes; que la pasarela no nos vuelva superficiales, superfluos y pensemos que todo es gracias a nuestros grandes logros, nuestro empeño y nuestra grande pluma. Somos consecuencia del trabajo de muchas personas .

Reconoció la relevancia de que “llegáramos a este siglo con 68 lenguas en México, a pesar de todo. Hemos ido ganando espacios, no nos han sido concedidos. No hay que olvidar que antes de nosotros murieron muchos compañeros y compañeras. Es una lucha en todos los ámbitos: judicial, institucional, literario… En todo”.

Describió la publicación como vital, pedagógica, de amor, de oráculo y sentencia , así como memoriosa, porque recorre varios pasajes escritos de tu vida, tu conocimiento, tu trayectoria, tus formas de pensar. Me encanta ver que este recorrido tiene tanto de encuentro con tu sapiencia. Es una incursión afortunadísima en los medios de comunicación sobre el tema de las lenguas indígenas, los pueblos y todos los recovecos intrínsecos a cada lengua y cada pueblo .

Las lenguas indígenas no murieron solas, las mataron desde las políticas públicas hasta los emprendimientos discriminatorios de una sociedad mayoritaria , dijo el poeta y promotor de la diversidad lingüística Mardonio Carballo durante la presentación del libro Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüística, de Yásnaya Elena A. Gil.

Carballo apuntó que Yásnaya Elena A. Gil es para él una suerte de hermana mayor y menor, y un espejo en el que me puedo reconocer y también puedo ver otras tantas formas y figuras en las cuales me siento identificado, sorprendido y siempre conmovido por tu ímpetu que siempre me ha fascinado .

En su turno, el defensor del mixe Federico Villanueva mencionó que ante la noticia del reconocimiento oficial de las lenguas indígenas en 2020, faltan los hechos. Las leyes pueden estar ahí muy bien escritas, pero si no hay hechos palpables todo sigue en el tintero .

Refirió que imagina “este libro como una casa nueva con muchas ventanitas y posibilidades. Presenta en muchos apartados escritos por Mutsk Len –Elena Pequeña, como llaman en mixe a A. Gil en Ayutla– en Facebook, en Twitter y los códigos QR, que nos abren infinitas posibilidades. Es una belleza”.