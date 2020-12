T

ras la modestia de su actitud, tras su voluntad de nunca hacerse notar, Miguel Tovar obtuvo el premio World Press Photo (el más importante en fotografía periodística a escala mundial) en la categoría cortometraje documental por Es mutilación: la policía en Chile cegando a manifestantes, para The New York Times.

Cuando hizo erupción la protesta en Chile, en octubre de 2019, la policía encerró a más de 3 mil 500 manifestantes, a quienes atacó con balas de goma y perdigones que causaron daños oculares muy graves a muchos de los hombres, mujeres y niños ahí presentes. La organización World Press Photo reconoció el gran trabajo de Miguel Tovar, quien ahora también obtiene el segundo lugar del concurso de fotografía de Harvard Documentando el impacto del Covid-19 a través de la fotografía: aislamiento en América Latina. Y como si esto fuera poco, su documentación fotográfica del impacto del Covid-19 también fue premiado por el David Rockefeller Center for Latin American Studies con el título de: Collective Isolation in Latin America.

Un jurado de cinco académicos de Harvard, curadores y artistas revisaron todas las fotos del Open Call for Photography lanzada en julio de 2020 y seleccionaron a tres galardonados. Además de los ganadores, otros 22 fueron elegidos para la exhibición digital del primero de octubre 2020.

Miguel Tovar también obtuvo el Premio Nacional de Periodismo de México 2019 en la categoría crónica/periodismo narrativo por Los jornaleros forenses: crónica de un nuevo oficio en un país de fosas, publicado en la revista Gatopardo. Asimismo, fue nominado al Emmy de Estados Unidos por su reportaje de Chile en el New York Times.

Nada me da más alegría que cantar los méritos de Miguel Tovar, sensible, inteligente y más bien tímido, a quien admiro desde que vi su compromiso con los padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa y la indignación que le causó esta gran vergüenza política que aún no se resuelve. Durante 16 años, ha destacado por sus coberturas de las infamias que se cometen contra los más desvalidos, y su indignación se patenta en periódicos y agencias de noticias nacionales e extranjeras, de la talla de Ap y Getty Images Latinoamerica, México y Centroamérica. Miguel Tovar está presente gracias a sus espléndidas y dolorosas imágenes.

Ahora informa que ha decidido trabajar de forma independiente no sólo en fotografía fija sino en video y fotografía documental.

–Comencé por enfocarme en migración, seguridad, narcotráfico, movimientos sociales, desastres naturales y víctimas del crimen organizado. Actualmente, colaboro en The Dispatch y en The New York Times, después de ganar el premio World Press Photo 2020 en la categoría de cortometraje documental y la nominación a los premios Emmy 2020.

–Miguel, te recuerdo muy activo en Ayotzinapa…

–Fotografié la serie documental Los días de Ayotzinapa, producida por Netflix y Anima Films (2019), y el documental de ficción Matar extraños, de Nicolás Pereda (2010). Actualmente, fotografío tres películas: una de ficción de la canadiense Andrea Busmann y dos documentales dirigidos por la estadunidense Heidi Ewin y la argentino-mexicana Natalia Bruschtein.

–¿Cómo supiste cuál iba a ser tu vocación, Miguel?

–Estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este último premio fue un poco inesperado, la nominación también, porque la hizo el New York Times, que seleccionó el material de las protestas en Chile, pero sobre todo de la represión brutal del presidente Sebastián Piñera en contra de los manifestantes a través de sus carabineros, que cegaron a mucha gente, dispararon al rostro, a los ojos de hombres y mujeres. Viajé a Chile con Brent McDonald, el corresponsal de video para Latinoamérica del New York Times, quien me contactó y me invitó a participar con él. Amigos le dieron a Brent referencias mías y me llamó; fue inusual, porque no nos conocíamos. Fue inusual también empezar una relación de trabajo así después de una breve entrevista un par de noches antes. Él ya tenía más o menos definido desde qué ángulo abordaríamos el tema. Nos dedicaríamos a la alta incidencia de gente herida en el rostro que había perdido un ojo en el momento de los tiros. Dos días más tarde volamos a Chile. En el avión seguimos definiendo el ángulo y el estilo del reportaje. No había tiempo de experimentar, tenía que ser muy certero con la cámara.