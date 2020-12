L

as recientes elecciones en Venezuela han sido calificadas de fraudulentas tanto por el gobierno estadunidense como por la Organización de Estados Americanos (OEA). No podría ser de otra manera, pues el gobierno que lidera Mr. Trump, ha hecho todo lo posible por destruir a ese gobierno, utilizando todos los argumentos y falacias a su alcance, como la de querer mandar ayuda humanitaria a un pueblo castigado por la miseria causada por la supuesta ineptitud y corrupción de ese gobierno. ¿Por qué tanto interés en destruir a un gobierno electo democráticamente, cuando históricamente los gobiernos yanquis han apoyado a regímenes golpistas y antidemocráticos, como los de Republica Dominicana (Trujillo), Nicaragua (Somoza) y Chile (Pinochet)? La repuesta es sencilla y obvia: ¡el petróleo! O dicho en forma más explícita: las enormes reservas petroleras de ese país son sumamente apetitosas para el imperio capitaneado desde el Potomac. Y en los tiempos que corren, Mr. Trump y sus admiradores, igual que muchos de sus compatriotas, creen a pie juntillas que la célebre Doctrina Monroe: América para los americanos debe traducirse como: el petróleo bajo la tierra a lo largo y ancho del continente es de nuestra propiedad .

Conocí parte de Venezuela, en los viajes que realice a ese país entre 1989 y 1992, como representante de México propuesto por el Conacyt, en uno de los comités científicos latinoamericanos, creados con recursos del gobierno español, para las celebración del 500 aniversario del descubrimiento de América, al que se le dio el nombre de Encuentro de dos mundos seguramente para borrar la historia de la España conquistadora, que había colonizado y saqueado los territorios indígenas que hoy dan asiento a los países latinoamericanos.

Este comité estaba formado por especialistas dedicados a la informática educativa, sobre todo funcionarios gubernamentales del sector educativo. Ello me dio oportunidad de conocer Caracas y sus alrededores, llamándome la atención que en las tiendas y supermercados, todos los productos en sus anaqueles eran producidos en Estados Unidos. Esto me llevó a pensar que el país carecía de una industria alimentaria propia, haciéndolos dependientes de los yanquis. ¿Por qué el gobierno venezolano carecía de visión, para no darse cuenta del riesgo que esa dependencia implicaba? Otra cosa que me impactó negativamente fueron las conversaciones que escuché de varios funcionarios del gobierno anfitrión, quienes durante las reuniones de trabajo o después de éstas, comentaban que en sus casas tenían camareras y cocineras de nacionalidad italiana o española, porque las venezolanas eran sucias y descuidadas .