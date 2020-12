En un acto realizado en el muro de la memoria, instalado desde enero pasado frente a la sede de la FGR para recordar a las víctimas de desaparición con fotos en mosaicos, fue colocada la de Gonzalo. Trinidad Núñez, madre del joven, exigió a las autoridades que se pongan a trabajar, a investigar, porque no han hecho nada y no hay una sola línea de investigación para castigar a los responsables del secuestro, desaparición y asesinato .

Indicaron que por su propia cuenta lo encontraron en el Servicio Médico Forense (Semefo) del estado de Hidalgo el 21 de junio de 2019, aunque en realidad estaba ya en ese lugar ocho días después de su plagio pero las autoridades no compartieron la información y sus familiares no fueron notificados.

Lamentan indiferencia de autoridades

Sus padres, Jacobo Garduño y Trinidad Núñez, denunciaron el plagio ante las autoridades y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) acompañó el proceso de negociación del secuestro. Sin embargo, una vez que lograron recolectar el dinero para pagar el rescate, los delincuentes no liberaron a Gonzalo y jamás apareció.

Fue entonces cuando iniciaron la búsqueda y se unieron al colectivo Uniendo Esperanzas. En junio de 2019, en una diligencia con autoridades del estado de Hidalgo en el Semefo de Pachuca, al revisar el registro fotográfico de las víctimas identificaron a su hijo Gonzalo.