Cabe reconocer que el entonces omnipotente jefe de Estado tuvo la gran suerte de que se escogiera para dirigir la magna tarea a Eduardo Matos Moctezuma, quien casi nació en el INAH, y era entonces un hombre mucho más circunspecto que el ahora octogenario lleno de buen humor. No tenía que haber sido por fuerza él a quien se pusiera al frente de ese negocio. Se pudo haber caído en verdad en la trampa de elegir, por ejemplo, entre no pocos arqueólogos con fuerte respaldo sindical, capaces de pasarse la vida entera sin hacer nada.

De los libros de su autoría, como él mismo señala en el espléndido apapacho que se le acaba de hacer en El Colegio Nacional, con motivo de sus 80 años, la palabra muerte aparece en varios títulos. Con ello nos muestra que en verdad sabe vivir y lo hace sin la prisa de quienes, en el fondo, piensan que deben irse pronto.

Metódico y pausado, con cara de felicidad y con la pícara mirada acompaña a las bromas finas que tiene siempre en la punta de la lengua, Eduardo Matos va por la vida gozándola a más no poder y, claro, ello no podría ser cabal si no aprovechara cuanta oportunidad se le ofrece de aparecer ante un buen público o simplemente de reunirse con sus cuates en círculos tan diferentes entre sí, que algunos incluso son cuadrados…

Cuando digo que de las ruinas emergió un monumento , no lo hago pensando en el edificio que se construyó para albergar a las piezas obtenidas, sino en uno de los mejores académicos mexicanos de este tiempo, del que se habla bien aquí y allá y, claro, para su mayor gloria, donde se le critica es en el seno de su propia ganadería. Ello surge no de un saber deficiente o en pláticas aburridas y asertos erróneos, ¡no! la crítica se sustenta en una envidia hija de la mañana que no se para a pensar que el pedestal en que se encuentra este monumento del saber mexicano, se construyó a base de mucho trabajo y gran sentido de responsabilidad.

*Investigador del INAH