Esté quien esté en el gobierno, que no les entre la tentación de concesionarlo y empecemos de nuevo con la política neoliberal que tanto daño causó.

Por la tarde, mientras supervisaba la construcción del Tren Maya, en el primer tramo Palenque-Escárcega, anunció que blindará esta obra para que no pueda ser privatizada y que sea autosuficiente.

Voy a poner las condiciones para la empresa, quién les manda a aceptar los desafíos; le seguimos, vengo en tres meses. Si en dos meses hicieron 14 kilómetros, con lluvia y en situaciones muy difíciles, ahora viene la seca, pues van a hacer el doble en tres meses , comentó a los constructores presentes en el evento, a quienes prometió que no les faltarán los recursos.

En la mañana, en conferencia de prensa, habló de los riesgos de tomar contratos, como ocurría en el pasado, con empresas manchadas de corrupción. “Una mala decisión en contratación de obras, con compañías irresponsables, puede causar el fracaso de un gobierno pero, en este caso, no sólo del gobierno, sino de la transformación.

Imagínense lo que dirían nuestros adversarios si nosotros no concluimos el Tren Maya, el proyecto del Istmo, no concluimos la refinería, el aeropuerto. No, por eso tenemos que apoyarnos; estaba podrido el gobierno en todo y esta relación con las contratistas estaba muy maleada. Por eso nos apoyamos en las fuerzas armadas, en este caso, en los ingenieros militares.