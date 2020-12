Acertado regresar a semáforo rojo

A

nte el necio furor navideño que ha llevado a muchos capitalinos a desbordarse en compras, reuniones y fiestas, no pudo ser más acertada la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de regresar el semáforo epidemiológico a rojo en la Ciudad de México y con ello parar toda quella actividad que no se considere esencial. Sin duda, con dicha medida se regulará el actuar irresponsable de los ciudadanos que se niegan a tomar en serio la pandemia y que han provocado la saturación hospitalaria por un aumento crítico en el número de contagiados.

Esperemos que todos esos insensatos que se niegan a acatar las recomendaciones de prevención comprendan, finalmente, que estamos viviendo una situación muy riesgosa y descomunal que ha cobrado muchas vidas en todo el planeta.

Sin importar que las festividades decembrinas estén próximas, es necesario evitar reunirnos con familiares que no vivan bajo el mismo techo y no se diga con amistades; cenemos cosas sencillas que no impliquen trasladarnos mucho ni saturar los mercados y supermercados y no caigamos en el consumismo navideño, los regalos pueden esperar a que la situación mejore y si bien regalar afecto no tiene forma tangible, sí nos cobija en estos momentos de crisis sanitaria.

A unos días de que comience la vacunación al personal médico y gradualmente se inyecte el biológico anti-Covid a los ciudadanos, sería una pena que nuestro sistema de salud se viera colapsado por la cerrazón de los ciudadanos.

Sam Fouilloux

Aplaude incremento al salario mínimo

Es muy satisfactorio para los mexicanos que reaccionan con la alegría que sigue a la satisfacción de las necesidades básicas de sus semejantes –el bloque social de los oprimidos, diría el maestro Enrique Dussel–, constatar que la 4T continúa siendo ojo de huracán del cambio ; con el aumento al salario mínimo recomendado para el próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma su sensibilidad política, social y humana frente a las heridas causadas al pueblo trabajador por una larga noche neoliberal.

A pesar del abandono irresponsable, el despojo rapaz y el saqueo depredador del capitalismo salvaje, como ave fenix, la dignidad y grandeza de la patria, renacen al calor del fuego eterno de la civilización más exquisita del mundo antiguo: nuestra cultura originaria.

A la transformación mandatada por la mayoría de los mexicanos el primero de julio de 2018, se agrega el sabor único de las primicias del fruto resultado por empeño y tenacidad de un estadista de talla universal, hijo dilecto de este pueblo con profundas raíces culturales y elevado destino histórico ¡México lindo y querido!

Daniel Moctezuma Jiménez

¿Qué dicen patrones y dirigentes sindicales?

Ante el silencio que guardan dirigentes de sindicatos oficialistas y los autollamados independientes sobre el reciente incremento a los salarios mínimos, quienes suscribimos esta carta planteamos lo siguiente: durante el largo periodo neoliberal en México (1982-2018), los salarios en nuestro país se ubicaron entre los más precarios de América Latina.