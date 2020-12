Ap

Sábado 19 de diciembre de 2020, p. 27

Nueva York., Tras una investigación interna, el diario The New York Times admitió ayer que cometió un error al confiar en un canadiense cuyo relato de las atrocidades del Estado Islámico ocupó un lugar central en su podcast Califato, pero que no se pudo verificar.

La serie ganó un premio Peabody, el primero para un podcast producido por el diario, y fue finalista para un premio Pulitzer.

Arresto

Pero el Times empezó a investigar la publicación digital después de que la policía canadiense arrestó a Shehroze Chaudhry, alias Abu Huzayfah, por perpetrar un fraude terrorista . Su relato sobre su participación en ejecuciones y haber presenciado otras atrocidades formó parte del documental de audio.

“A falta de pruebas más firmes, se debió haber revisado Califato para excluir el material relacionado con el señor Chaudhry”, indicó el Times en un editorial. No se debió haber producido el podcast con el señor Chaudhry como personaje narrativo central”.