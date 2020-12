Juan Ricardo Montoya y Yolanda Chio

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 19 de diciembre de 2020, p. 29

El secretario general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Luis López Rosas, es cómplice del gobierno del estado y culpa-ble del retraso en el pago de los aguinaldos de sus afiliados, declaró ayer un grupo de manifestantes que por quinto día consecutivo mantuvieron sus protestas en Monterrey, Nuevo León, en demanda de pago.

López Rosas, quien participó desde el lunes en las manifestaciones y bloqueos de calles y avenidas para exigir al gobierno del estado el pago del aguinaldo antes del 20 de diciembre, se deslindó de las protestas de este viernes. Incluso, aseguró que él nunca pidió a los docentes realizar bloqueos y marchas, ya que no buscaba dañar a terceros.

Además, el SNTE señaló que esperarán hasta el 31 de diciembre a que el gobierno del estado pague el resto del aguinaldo; añadieron que no interpondrán demanda alguna aunque no se pague el adeudo antes del 20 de diciembre, como lo establece la ley.

Esta declaración de López Rosas provocó el enojo de un grupo de maestros, quienes empujaron y abuchearon al líder sindical. Al quererse retirar de la protesta, el líder sindical fue perseguido por el grupo que lo acusa de complicidad con el gobierno.

¿Cómo quieren que haya aguinaldos si no hay recursos?, ahora si me piden que renuncie, esto no se va a arreglar, acudiremos a una instancia legal cuando sea necesario , advirtió.

Este viernes, los maestros realizaron varias caravanas de automóviles desde diversos puntos de la zona metropolitana de Monterrey hacia la explanada de los Héroes, frente al palacio de gobierno estatal, donde se concentraron.