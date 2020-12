El título de coincidencia es una variante: Dylan tituló la pieza inicial de su álbum, ese sí el mejor del año, Rough and Rowdy Ways, con el siguiente enunciado: I Contain Multitudes; mientras Ólafur Arnalds tituló We Contain Multitudes al track penúltimo de su nuevo disco: Some Kind of Peace, el segundo mejor disco del año que vivimos en peligro.

Then when the stars align

with some kind of peace

I could be love by you

Either way

Cuando las estrellas se alinean con cierta paz. Ese es el mensaje central del nuevo disco de Ólafur Arnalds, Some Kind of Peace y ha sido recibido con atención.

La esperanza crece con la escucha de este disco. Se cultiva.

Los distintos matices de estados de ánimo que prodiga este álbum imprescindible en estos tiempos de pandemia oscilan pasmosamente mientras la masa sonora relaja, cobija, atenúa tensiones, protege. Cura.

El track ocho, The Bottom Line, es el favorito del Disquero: una versión improbable de El cantar de los cantares, una bellísima canción de amor prerrafaelita, una esencia de Oriente en la garganta de Josin, cantante alemana que nos envuelve en sus sedas canoras, nos transporta con su poderío dramatúrgico semejante a, pongamos por ejemplo, Rufus Wainright cantando un soneto de William Shakespeare.

The Bottom Line es lo más cercano que ha escrito Ólafur Arnalds a la joya más preciada por sus seguidores, de entre todo su repertorio: Particles, con la cantante Nanna Bryndís, de su disco Island Songs que dio a conocer el Disquero en 2016.

The Bottom Line, en voz de Josin, es el hallazgo musical más importante del nuevo disco de Ólafur Arnalds.

En apenas un lustro, a sus 34 años, ha logrado colocar su concepto de manera clara: lo más importante de ser músico consiste en colocarse en la posición correcta para poder inspirar a otros, porque la música no es unívoca, no es un acto personal, es, en cambio, una conversación, de manera que el papel que juega un compositor es tan importante como el papel que juega el escucha .

Esa claridad mantiene, desde hace cinco años cuando colocó frente a los reflectores un proyecto grande, el disco The Chopin Project al alimón con la pianista japonesa alemana Alice Sara Ott, una atención de ida y vuelta con sus escuchas y, es por eso, que su música, por complicada que parezca en algunos pasajes intrincados, siempre resulta familiar, un estar en casa.

Luego vino Island Songs, el disco que consagró a Ólafur Arnalds entre un público que de inmediato experimentó esa sensación de flotar, frente a algo insólito, tan nuevo y propositivo como que ese disco presente al inicio la voz de un poeta, Einar Georg Einarsson, un campesino nativo de Islandia, que dice en islandés su poesía y el mensaje es tan claro que todos parecemos entender todas y cada una de sus palabras, todos y cada uno de sus versos, todas sus sílabas y diéresis y acentos raros, aunque no entendamos nada de islandés.

Aquel disco incluyó, como proyecto, un filme, al igual que sucederá con el disco que ahora nos ocupa, Some Kind of Peace, que también resultará en una película cuyo estreno acaba de anunciar Ólafur en redes sociales, con un mensaje sencillo que firma como lo llaman en su casa: Óli.

El paisaje islandés, la poesía islandesa, las formas instrumentales más sencillas y al mismo tiempo sofisticadas que se pueden lograr en casa con artefactos electrónicos, la esencia de lo que ha movido al mundo durante siglos: la canción, la voz humana, la balada, la danza contemporánea, la vida cotidiana, las preguntas esenciales que se ha planteado la humanidad desde su origen, todo eso contiene y desborda la música de Ólafur Arnalds.

En su pieza más apreciada por todos, de su disco Island Songs, vienen los versos de la pieza Particles:

Here I am, floating in emerald sea.

Keep me dancing,

Keep me as still as can be

En su nuevo disco, Some Kind of Peace, logra nuevamente ese efecto. El equilibrio entre las voces femeninas, el piano, sus artefactos electrónicos y la poesía, surten efecto: flotamos.

