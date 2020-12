Alfredo López Austin, reconocido historiador e investigador emérito de la UNAM, experto en Mesoamérica, ha sostenido que todos los universitarios debemos cumplir con este requisito: no hacer sólo investigación o docencia, sino dedicarnos bastante a la difusión. Lo hago con muchísimo gusto .

Por la mañana de este viernes se filtró una versión del anteproyecto del acuerdo fechado el 17 de diciembre, que aún no es oficial, porque no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Hasta el momento no se sabe si se aceptará el pedido de la titular de la SC ni la fecha de entrega de los galardones, ya que la convocatoria plantea que es un jurado el que propuso los candidatos al Consejo de Premiación, que a su vez entregó una lista al Presidente de la República para su resolución final.

▲ Hersúa, Mario Agustín Gaspar, Alfredo López Austin y Adolfo Castañón fueron considerados para recibir el máximo galardón que otorga el gobierno federal mexicano por sus contribuciones trascendentales a la cultura . Foto José Antonio López, Saúl

Sánchez, Marco Peláez y archivo

Para él, la ciencia no es una exposición de verdades, sino de propuestas, con plena conciencia de que el día de mañana alguien dirá que esto no es verdad y lo comprobará. La labor de los científicos no es ofrecer verdades infalibles, sino propuestas que tratan de ser inteligentes, racionales, pero que tendrán su tiempo de validez, siempre perecedero .

El poeta, ensayista y narrador Adolfo Castañón (CDMX, 1952) ha publicado ensayos en decenas de libros, entre las que destacan sus acercamientos a Alfonso Reyes, Octavio Paz y Michel de Montaigne, así como más de 25 poemarios y alrededor de 10 títulos de narrativa. Además en 2008 se hizo acreedor del Premio Xavier Villaurrutia.

Hersúa, nombre artístico de Manuel Hernández (Ciudad Obregón, 1940), es reconocido por su labor en la primera etapa del Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria, en 1979. En 1986 realizó una huelga de hambre en protesta por la construcción de un hotel en el terreno que ocupó el hotel Regis, por lo cual fue encarcelado, pero el proyecto se canceló. Una de sus esculturas forma parte del acervo del Museo Absolut de París.

El artífice de la técnica maque y esculturas de pasta de caña, Mario Agustín Gaspar, ha declarado que en la artesanía está escrita la historia de los pueblos y que sólo hay que saber leerla; ha señalado que estas obras, que datan de la época prehispánica, están en grave riesgo por las copias chinas, la migración y la inseguridad.