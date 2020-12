C

omo cada 10 de diciembre, se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta ocasión el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentó su informe de actividades, así como el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.

La herencia más dolorosa que recibió el gobierno es la profunda crisis de derechos humanos que se vive en el país. Los efectos de esta crisis se expresan en dos vertientes: por un lado, la pobreza generalizada y las extensas desigualdades sociales, producto de las políticas neoliberales y, por otro, la creciente inseguridad y violencia que han provocado el desmedido aumento de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

La política gubernamental ha colocado en el centro de sus prioridades la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, ha impulsado acciones que abren paso a un nuevo modelo institucional para crear procesos de justicia restaurativa, a la par de que se responde institucionalmente a las obligaciones en materia de derechos humanos. Se han constituido modalidades y mecanismos extraordinarios de acción del Estado, que buscan establecer procesos de justicia transicional para la construcción de paz en nuestro país, en diálogo con las víctimas y organizaciones para avanzar en la investigación y esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. La publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos es el instrumento rector de esta política para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

Para atender éstos en tiempos de la emergencia sanitaria por el Covid-19 la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración acordó con la Secretaría de Salud un conjunto de acciones específicas.