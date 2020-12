Las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria también impactó la perspectiva para el regreso a clases en el ciclo 2020-2021, pues 4.5 por ciento consideró que no volvería y 13.1 de los adolescentes que cursaba su educación media superior no había decidido si volvería a clases.

Otro 48 por ciento no tenía una computadora para realizar sus tareas; 47.5 por ciento no contó con un espacio tranquilo para estudiar; 23.9 por ciento carecía de un escritorio o mesa para estudiar, mientras que 12.6 por ciento no tenía teléfono celular.

Por lo que respecta a los obstáculos que enfrentaron los docentes para la educación a distancia, 57.4 por ciento consideró que las estrategias ofrecidas por la Secretaría de Educación Pública requerían materiales que los adolescentes no tenían en casa; mientras que 56.2 por ciento de los docentes señaló que sus alumnos no sabían cómo usar dichas estrategias.

Además, 64.9 por ciento de los maestros consideró un reto la atención a estudiantes con alguna condición de vulnerabilidad; a 57.2 por ciento le fue difícil la retroalimentación a sus alumnos y 55.1 por ciento tuvo dificultades para dar apoyo emocional a sus estudiantes.

El principal medio de contacto entre docentes y alumnos fue la mensajería instantánea, seguido del correo electrónico (78.8 por ciento); y las llamadas telefónicas (57.8). Sin embargo en los municipios de alta y muy alta marginación destacó el uso del perifoneo, como el medio más usado para establecer contacto.