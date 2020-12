En migración hay coincidencia entre López Obrador y Biden, en particular sobre la importancia de invertir en los países de Centroamérica para bajar la necesidad de salida de las personas hacia el norte .

El embajador en retiro Sergio J. Romero Cuevas indicó que el actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ocupado cargos relevantes en diferentes sexenios. Tiene la preparación política y académica que me hacen pensar que hará un buen papel. Me parece un buen nombramiento .

Tiene experiencia en seguridad nacional, pues fue secretario de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo, una etapa muy difícil de negociación con los zapatistas; tiene vínculos con Estados Unidos, pues cuando estaba en ese cargo, comenzó una fuerte relación política y de seguridad bilateral por la entrada en vigor (en 1994) del Tratado de Libre Comercio. En su paso por la iniciativa privada impulsó proyectos sociales y ambientalistas. Y ahora, en la SEP, ha sido cauteloso y eficiente .

El especialista universitario consideró que otro punto en favor de Moctezuma Barragán es que en Estados Unidos no se le considerará como un tipo de izquierda radical y por el contrario es un hombre cercano al Presidente mexicano.

Hay dos imágenes negativas de López Obrador en algunos círculos de Estados Unidos: su amistad con el presidente Donald Trump y que no reconoció el triunfo de Biden de inmediato, lo que quizás pese al principio de las nuevas relaciones; y dos, que su gobierno tiene una imagen de izquierda que a muchos legisladores estadunidenses no les parece. Moctezuma no representa eso, es moderado, tiene buena imagen y experiencia, eso será una ventaja para hacer diplomacia .