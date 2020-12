▲ El Presidente insistió en que se protege en el sur a los indocumentados para que no pasen y sean víctimas de la delincuencia en su tránsito ala frontera norte. Foto Afp

Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 18 de diciembre de 2020, p. 16

Al subrayar que México no es títere de ningún gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos, en junio de 2019, fue decisión de nuestro país. En cuanto a la estrategia de seguridad, subrayó que ésta continuará y advirtió que no se permitirá la toma de casetas porque es un robo al erario. Nadie debe de robar , expresó.

De los acuerdos bilaterales comentó: A nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia de ningún gobierno extranjero .

El Presidente respondió así cuando se le preguntó si continuará el protocolo de protección a migrantes, conocido como Quédate en México , a partir del cual miles de solicitantes de asilo de Estados Unidos son enviados aquí a esperar los procesos que se realizan en cortes del vecino país.

Dijo que este programa bilateral se evaluará al inicio de la administración de Joe Biden, aunque en principio el resultado ha sido muy bueno .

En conferencia de prensa matutina, realizada en Sonora, el mandatario destacó que su gobierno, a diferencia de los anteriores, ha protegido a los migrantes, con respeto a los derechos humanos.

Subrayó que su gobierno ha tomado las decisiones de manera libre y soberana.