Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 18 de diciembre de 2020, p. 12

Al sector privado le preocupa que el incremento de 15 por ciento a las percepciones mínima general y profesionales tenga efecto faro, es decir, que el indicador repercuta en el resto de la distribución salarial, indicó el Consejo Coordinador Empresarial.

Tras el aumento al minisalario que reciben 3.1 millones de trabajadores (según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social), Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, recordó que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aplicó el alza a todos los salarios que considera en su estructura de actividades profesionales, así como a los sueldos en la frontera norte.

Señaló que el sector empresarial siempre ha cuidado que no suceda un efecto faro: Si tú aumentas el salario, pero no la capacidad productiva del país, lo que provocas a escala macroeconómica es que los precios tiendan a subir. Entonces, lo que hemos tratado de evitar es que no haya un efecto sobre todos los contratos colectivos del país, de tal manera que el aumento sea realmente donde tenemos el atraso, que es en el salario mínimo .

Mayor consumo