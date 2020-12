Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Viernes 18 de diciembre de 2020, p. 9

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, así como los coordinadores de Morena, PAN y PRD se sumaron al llamado de las autoridades federales y pidieron a la ciudadanía quedarse en casa las fiestas navideñas, no hacer reuniones y extremar las medidas sanitarias para evitar contagios por Covid-19, en momentos en que hay un repunte de casos.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, insistió en que en este fin de año los ciudadanos se abstengan de realizar celebraciones familiares o con amigos, para no aumentar los contagios.