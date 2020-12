Asimismo, sigue abierta la investigación en contra de dos ex dirigentes estatales del PAN: el entonces secretario general José Alberto Luévano Rodríguez –quien después se convirtió en secretario particular del gobernador Javier Corral Jurado y que en noviembre de 2019 fue designado director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa– y el que fue vocero en Chihuahua, Alfredo Piñera.

Funcionarios federales señalaron que Schultz Alcaraz podría alcanzar una condena de hasta 40 años de prisión luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos dio a conocer que al ex alcalde “se le imputa su probable participación en auxiliar a los autores intelectual y materiales del homicidio de Breach Velducea.

El panista Hugo Amed Schultz Alcaraz, ex alcalde del municipio de Chínipas, Chihuahua, quien ayudó a que narcotraficantes al servicio de Crispín Salazar cometieran el asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en esa entidad, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde 2016 Miroslava había publicado que el alcalde de Chínipas, Schultz Alcaraz, tenía un director de seguridad pública vinculado con la delincuencia organizada.

El Ministerio Público Federal obtuvo un testimonio del ex vocero panista en el que reconoció que el entonces alcalde le comentó: individuos vinculados a la delincuencia organizada, a través del director de seguridad pública, habían advertido que si no demostraba que ellos no filtraron la información a Miroslava Breach, los iban a chingar.

Las amenazas en contra de la corresponsal de La Jornada se acrecentaron tras la publicación del reportaje en el que mencionó la intromisión de la delincuencia organizada en la postulación de candidatos.

Los testimonios obtenidos por la FGR refieren que la grabación en la cual se presionó y amenazó a Miroslava fue entregada por Schultz Alcaraz a El Larry o El 80, integrante de la célula de Los Salazar, grupo vinculado al cártel de Sinaloa.

En su columna Don Mirone, que Miroslava Breach publicó en noviembre de 2016 en el Norte Digital, escribió: “el ex alcalde de Chínipas es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a la presidencia municipal. Sólo cuando los medios de comunicación nacionales hicieron público tal despropósito, la dirigencia estatal priísta sustituyó esa candidatura junto con la de Namiquipa. Ése fue uno de los temas de campaña electoral de Corral, pero los datos nunca le llegaron de su supuesto correligionario de partido”.

A pesar de lo sucedido, Schultz Alcaraz se desempeñó como encargado de la ejecución de programas educativos en la sierra de Chihuahua en el gobierno de Corral Jurado hasta noviembre de 2017.