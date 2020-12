“Yo nací con la luna de plata

y nací con alma de pirata,

he nacido rumbero y jarocho,

trovador de veras…”

Agustín Lara. Veracruz.

A

los seis años tuvo clases particulares de música, mostrando de inmediato un talento sorprendente para seguir ritmos, aunque nunca aprendió ni necesitó leer partitura para componer. Dejó el hogar peleado con su rígido padre, pero volvió cuando el mismo patriarca abandonó a su madre y hermana. Conocido entre sus amigos adolescentes como músico y pianista, fue invitado a tener un empleo: tocando en un burdel. El adolescente Agustín, sin más mundo que la convivencia escolar, las clases musicales y los encuentros familiares, se colmó de tacones altos, medias seductoras, cuerpos que lo apapacharon y un ambiente nocturno que parecía otra vida; pronto, se volverá la propia, donde la charla, la bohemia, las canciones, los dramas, los llantos y los amores imposibles se encuentran y desencuentran todas las noches. El adolescente crece de golpe, pasa las noches sin dormir, pero gana para la manutención familiar. Cuando su padre regresó y quiso hacerlo militar, el joven rompió definitivamente con la familia. Sería compositor y músico para siempre.

La biografía propia

Un documento parecía certificarlo como nacido en la capital del país, pero El Flaco de Oro, el hombre con alma de pirata , el tan aclamado Músico poeta, sostuvo hasta el último día de su existencia que nació en el año 1900 en Tlacotalpan, Veracruz. Dicen que incluso se ofendía cuando alguien dudaba de su espíritu jarocho. Como apego a su arraigo veracruzano, Agustín apela a las palabras, a la rima poética, al discurso alegre que también haga olvidar que es un joven esmirriado, sin ningún atractivo físico. Tiene el carácter y la visión de imponerse a esas limitantes para entonces ser personaje. La conformación esquelética se cubre de elegancia y porte; de su rostro cadavérico salen frases para recordar.

Llega el dolor y nace el poeta

Como si todo en su andar fuera un corrido acelerado, Agustín se casó con Esther Rivas, su novia, a los 17 años. Ya esperaban un hijo. El bebé falleció pronto y la pareja se dijo adiós. Poniendo sus manos sobre pianos de nuevos prostíbulos, la fatalidad le asestó otro golpe, esta vez físico, cuando una mujer (su amante en un burdel) le hizo un corte en el rostro. Flaco, feo, de mirada cansada y gesto triste, Agustín suma la cara marcada. La depresión es triple: murió su hijo, esta solo y carga ahora con una escandalosa cicatriz. Será el amor de Angelina Brusqueta la que lo saque de la depresión y lo ponga a tocar en el café de su madre, un espacio tranquilo, donde Agustín ejecuta, pero también compone. Vive el impulso necesario para convertirse en autor de tiempo completo. La cantante Maruca Rodríguez hace popular su tema Imposible, dedicado Angelina.

“Yo sé que es imposible que me quieras

Que tu amor para mí fue pasajero

Y que cambias tus besos por dinero

Envenenando así, mi corazón”

A finales de 1928 se casa con Angelina y el primer escalón de felicidad llega a su vida. Poco después, el tenor Juan Arvizu lo invita para hacer con él una gira artística. El recorrido comienza en la ciudad de Xalapa, donde Agustín se presenta al piano con una petición: que la publicidad lo anuncie como veracruzano. Arvizu popularizó Farolito, su siguiente éxito. “Sin llevarle más que una canción…” Amante de la noche y conocedor de los contratos efímeros con las prostitutas, Lara le pone corazón y cadencia a lo que puede ser indolencia y maltrato. Así escribe Aventurera, una canción polémica que se vuelve de culto: “Vende caro tu amor, aventurera. Da el precio del dolor, a tu pasado…”

Ser Agustín Lara