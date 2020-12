P

revisible, como siempre, la cúpula empresarial hizo berrinche por el aumento de 15 por ciento al salario mínimo –vigente desde el primer día de 2021– , y como lo suyo no es la creatividad recurrió a lo de siempre: chantajear con la pérdida de empleo y la quiebra masiva de negocios . De hecho, tal incremento motivó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, a decir que la decisión de la Conasami podría utilizarse como pretexto en las negociaciones de los contratos colectivos en todo el país.

Mientras, al mercenario Gustavo de Hoyos –cabeza visible de la Coparmex– le urge una buena dosis de pomada de la campana, porque el presidente López Obrador no quiso poner nada en su enloquecida propuesta de una aportación gubernamental extraordinaria por Covid-19 , es decir, que el gobierno federal pagara una tercera parte del irracional aumento al salario mínimo, según lo calificó, por mucho que a lo largo de 36 años gobierno e iniciativa privado mantuvieron el ingreso mínimo totalmente al margen del mandato constitucional.

No es novedad, pero durante décadas la cúpula empresarial defendió su idílica versión de que en México casi nadie gana el salario mínimo , de tal suerte que –de acuerdo con su dicho– no habría motivo de queja. Lo cierto es que lo único que exige es que no le muevan un milímetro al jugoso negocio que le armaron los gobiernos neoliberales, es decir, que crezcan sus ganancias a costillas de la miseria de millones de mexicanos.

Como lo mencionamos días atrás, a lo largo del régimen neoliberal el aumento acumulado del salario mínimo fue cercano a 26 mil por ciento, muy alejado del incremento de la inflación en el mismo periodo, que rondó 70 mil por ciento, pero el gobierno y la cúpula empresarial todavía se daban el lujo de presumir que el poder adquisitivo de los salarios se ha venido recuperando , cuando en los hechos cayó en picada.