n el borrador de Plataforma Electoral 2015, PE15, (desechado por AMLO), Morena plantea a la nación los siguientes principios, compromisos y lineamientos para revitalizar el campo: 1) Reconocer el aporte de pequeños y medianos productores y jornaleros agrícolas, quienes producen comida y vestido; cosechan aire puro, agua limpia, tierra fértil y diversidad biológica; generan cultura: lenguajes, vestimentas, saberes y decires; tienen compromisos económicos, sociales, ambientales y culturales con sus pueblos, su país y sus regiones. Pero para cumplirlos necesitan condiciones adecuadas que hoy no existen. 2) Salvar al campo para salvar a México. Establecer un modelo de desarrollo nuevo e incluyente que rescate al campo y a los campesinos es una exigencia de futuro para el país. 3) Un nuevo pacto entre el México urbano y el México rural que establezca una relación simétrica entre los mexicanos del campo y los urbanos. 4) Hacia una nueva reforma agraria. La tierra no es una mercancía. La tierra con todos sus atributos, superficiales y profundos, es lo que hace posible el trabajo productivo. Ante todo, la tierra es raíz, vida, cultura. El suelo, el agua, los bosques, la biodiversidad y los saberes agrícolas, la medicina tradicional y la cultura indígena son bienes colectivos, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad presente y futura. La reforma agraria del milenio no sólo reivindica parcelas para los campesinos, sino también el derecho al usufructo sostenible de recursos naturales y el reconocimiento de sus territorios. 5) Por la defensa y reactivación del mercado interno. Ante el fracaso del modelo agroexportador y maquilador, es necesario atender también los mercados locales, regionales y nacional, y reactivar e integrar las cadenas productivas, donde la producción se vuelve mercado de la producción. El mercado agropecuario mundial, controlado por trasnacionales, es asimétrico, no es ‘libre comercio’; tenemos que proteger a nuestros productores y consumidores de este comercio desleal y abusivo.6) Recuperar la soberanía y la seguridad alimentaria. Un pueblo que no tiene asegurada su alimentación es un pueblo sometido. Por ello, con sus tratados de libre comercio, exportaciones a precios dumping y programas de ‘ayuda alimentaria’, los países poderosos y sus trasnacionales desmantelaron la agricultura de los países débiles. Los alimentos se transformaron en arma de los imperios y pusieron de rodillas a naciones. Por eso luchamos por la soberanía alimentaria, entendida como derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. 7) Rechazo a la introducción y uso de organismos genéticamente modificados (transgénicos). Los rechazamos por sus impactos en nuestras reservas biológicas y en la salud de los consumidores y porque refuerzan la dependencia de los agricultores respecto de las trasnacionales productoras de semillas y agroquímicos. Como pueblo de maíz nos agravia la contaminación de los maíces nativos con transgénicos.

8) Restablecer la seguridad y soberanía en el empleo. Para frenar el éxodo es necesario que el gobierno desarrolle políticas de fomento económico comprometidas con el empleo. Para contener el éxodo rural hay que impulsar una agricultura familiar y asociativa intensiva en trabajo. 9) Por los derechos del que migra y por el derecho a no migrar. La emigración al exterior forzada por la miseria es un cáncer que deberá ser erradicado antes de que nos destruya como nación. Entretanto, debemos reivindicar los derechos humanos y laborales de los migrantes hoy sistemáticamente violados. Es necesario defender los derechos de los asalariados estacionales, en el país o en el extranjero, que son el sector más pobre y desamparado de nuestra muy pobre y desamparada población rural.10) Defender y apoyar una economía rural popular y solidaria. La economía popular es el modo en que los productores por cuenta propia y los consumidores pobres, se organizan de manera autogestiva para sobrevivir en el mundo deshumanizado del capitalismo, prefigurando el orden justo y solidario por el que luchamos. Defender y apoyar la economía popular es defender el presente y el futuro del país. En particular, debe impulsarse la integración horizontal entre productores diversos y consumidores locales y la integración vertical en cadenas productivas, operadas por empresas asociativas.