Periódico La Jornada

Viernes 18 de diciembre de 2020, p. 30

Ciudad Juárez, Chih., La intención de la comunidad LeBarón de independizarse del municipio de Galeana y del estado de Chihuahua es una ocurrencia mediática que sólo sería procedente previa aprobación del Congreso local, consideró el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta.

Se debe hacer un análisis serio (del planteamiento del poblado fundado por la familia de origen estadunidense LeBarón) y no por una necedad. No se trata de qué me gusta y qué no. Todos somos mexicanos y chihuahuenses , afirmó.

Comentó que legalmente se puede modificar la división política, pero por medio de un largo proceso en el Legislativo, pues ello implicaría además asignar presupuesto a la nueva demarcación y otros problemas administrativos.

El martes pasado el dirigente de la comunidad citada, Adrián LeBarón, anunció que ésta se administrará de manera independiente de los gobiernos federal, estatal y de Galeana. Asimismo, consideró que el gobierno estatal, que encabeza el panista Javier Corral, es incapaz de proteger a su pueblo.