De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 18 de diciembre de 2020, p. 29

La senadora Minerva Hernández manifestó ayer a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) su interés en ser postulada a la gubernatura de Tlaxcala por la alianza que se negocia con otros partidos.

Mientras, el ex secretario de Salud federal Salomón Chertorivski se registró como precandidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano. El ex funcionario competiría por el distrito 10, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Resaltó que la grave situación de México y de la capital lo obligan a dar un paso adelante, ya que participar como ciudadano de a pie no es suficiente para incidir y proponer otro camino. Hacen falta mujeres y hombres que dejen la comodidad para salir a luchar por las causas de la capital .

Minerva Hernández entregó al presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, su carta de intención para buscar la candidatura en Tlaxcala.