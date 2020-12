Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 18 de diciembre de 2020, p. 24

El gobierno federal impulsará el desarrollo de energías renovables como la solar, pero a nivel doméstico y rural con la puesta de paneles en tienditas, en pequeños comercios, casas habitación, bombas agrícolas para que los beneficios del ahorro y eficiencia de energía llegen directamente al consumidor final.

Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener) explicó que, más que apoyar a las empresas se va a apoyar al consumidor a través del Fideicomiso de Ahorro para la Energía (FIDE).

Explicó que al construir grandes parques eólicos o solares para que el privado venda la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o al mercado eléctrico, al final, por una serie de pasos, termina la CFE prácticamente subsidiando hasta la transmisión.

Entonces, a final de cuentas el subsidio, el ahorro, el negocio pues es de unos cuantos y no se ve reflejado en la comunidad o en el usuario final . El presidente López Obrador nos indicó hacer en la política energética una distribución en la que sean beneficiados los usuarios finales.

“Además, rescatar a la CFE para que no subsidie o cargue con estas empresas que hacen un negocio alterno –que no está mal en la medida de la ley–; con los que ya están no tenemos ningún problema, pero ahora hay una nueva política y reglas económicas para satisfacer las necesidades de México y, sobre todo, para que la CFE no cargue con subsidios o ahorros para negocios particulares.

Estamos haciendo una promoción muy intensa para la generación distribuida, es decir, que los señores que tienen una tiendita, un pequeño comercio o una casa habitación o los núcleos rurales donde sacan agua del pozo, instalen directamente ahí los paneles solares.