Lo mismo dijo sobre la Profeco, que en vez de clausurar la actividad comercial, sólo hizo una alerta a los consumidores, pero ha permitido que con dolo Interjet venda boletos, lo que se debería considerar un fraude a sabiendas de que no tenía capacidad para responder a la demanda ni para pagar el boletaje .

Pese a que cambió de dirección, al dejar de tener voto en su administración la familia Alemán y tomar la empresa Alejandro del Valle, la falta de liquidez y equipo no han permitido que regrese a volar.

Gómez coincidió en que en una concesión aeronáutica se debe ponderar la regulación en materia de seguridad y en una empresa diezmada financieramente se pone en riesgo los recursos de mantenimiento, dado que las aeronaves necesitan revisiones constantes.

Casas Elías aseguró que entre las obligaciones y facultades de la AFAC, bajo el sector regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se encuentra suspender la concesión hasta que una empresa recupere capacidad financiera sin tener que ir a concurso mercantil y una vez que se vuelva a recapitalizar pueda regresa a volar.

Subrayó que el gobierno ha sido realmente omiso y exhibe un desdén y desprecio hacia la regulación aérea, hacia los organismos internacionales, lo que impacta en que se degrade la seguridad aérea . No se remite a un caso, dice. Aeroméxico lleva un proceso de restructuración financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, sin que ninguna autoridad mexicana se haya pronunciado. Al tiempo que se ha reducido presupuesto a la AFAC, que implica menos inspectores y verificadores.

Si bien Interjet es una empresa privada, Gómez consideró que la autoridad debe intervenir a modo de que los adeudos no se incrementen exponencialmente y no repercuta en un daño al erario .

En su opinión, una requisa no es la ruta más indicada. Interjet debe al gobierno desde 2013 y su situación financiera no es consecuencia de la pandemia, el desgaste es público desde 2017, lo que la ha llevado a no tener activos.

De 84 aeronaves con las que operaba a principios de año, ahora cuenta con tres. No hay capital, no hay activos, ¿qué va a requisar? (el gobierno) .

Explicó que los slots al final son del Estado y la requisa sólo se da en caso de infraestructura y activos de utilidad pública. En el caso de una aerolínea como ésta, no hay activos que se puedan requisar, si no hay aeronaves con las que cubrir, no le veo sentido , agregó.

Al cierre de esta edición, la SCT no se había pronunciado sobre la situación de la empresa.