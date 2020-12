De La Redacción y Juan Manuel Vázquez

A Saúl Canelo Álvarez no le intimidan las cualidades de Callum Smith por ser más alto, con mejor alcance, pegar fuerte y estar invicto, porque a él le fascinan los riesgos y tengo las cualidades para enfrentarlo y estamos listos , aseveró el mexicano antes del pesaje, donde estará también el británico para la pelea del sábado en el Aladome de San Antonio Texas en la disputa del título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (AMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Es un gran riesgo, pero igual quiero seguir haciendo historia , dijo el pelirrojo en conferencia y fue contundente al señalar que desea noquear al invicto de Liverpool.

Hablar ahorita aquí no tiene caso, cuando suena la campana se ve la realidad y salgo a ganar por cualquier vía. Si se presenta nocaut, lo voy aprovechar. Si no, tengo la experiencia para ganar 12 asaltos , argumentó el jalisciense a quien las casas de apuestas lo dan como favorito para ceñirse las coronas, además del cinturón The Ring.

Tenemos esta pelea en 2020, que ha sido difícil para todos. Vamos a cerrar con broche de oro, con un gran campeón. Estoy motivado como siempre , añadió.