Jueves 17 de diciembre de 2020, p. 35

El ataque frontal al nepotismo en el Poder Judicial Federal opaca otras acciones de mayor alcance. La nueva disposición de que todos los que trabajen en órganos judiciales sean licenciados en derecho cierra la posibilidad de que personas con otros estudios o sin grado de licenciatura accedan a juzgados y tribunales. Además, el ingreso será previo examen de aptitudes. Esto evita el abuso en los nombramientos judiciales.

Sólo falta que se hagan exámenes para verificar que quienes actualmente laboran, tengan o no el grado de licenciatura en derecho, de verdad cumplan con el perfil del puesto y que posean la capacidad para permanecer en él. Ello no es contrario a los derechos laborales: es verificar que tengan la capacidad para el puesto que tienen; ya sea para capacitarlos o para rescindirlos. La corrupción también se da cuando se acepta un puesto para el que no está capacitado.

La conducta del jabalí de Ulises Schmill (Inacipe, 2020) incluye ensayos sobre la obra de Kafka y de Shakespeare del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Schmill reflexiona sobre el peso de la burocracia en la vida nacional y sobre el abuso del poder. El conocimiento literario se inserta en la sociología jurídica y la psicología conductista. Macbeth y Ricardo III propician el caos y los asesinatos, pero hay una soledad insalvable al llegar a la meta del reinado. El poderoso abusivo es un simple avaro: acumula sin límites la sumisión de otras personas.