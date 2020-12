El INE, la dirigencia nacional de Morena y la oposición decidieron que la rigurosa auscultación a la ciudadanía fructificara sin más –ya habrá tiempo de madurar–. Los tres pusieron todo de su parte para que Morena tuviera una candidatura preúnica. Que no se hayan respetado los términos de la convocatoria pudo deberse (especulo, así como especula la militancia de Morena por qué sólo a los preprecandidatos se les dio a conocer el contenido de la tal auscultación-encuesta) al desbordamiento de los encuestados inubicables en favor de la precandidata, cuya precampaña fue intensa desde principios de este año. Así que apenas hubo tiempo de avisar a los otros precandidatos –y no a todos– para que se recuperaran del albazo y acudieran a la sede de Morena a levantarle la mano a la ungida.

En cuanto a la movilización es claro lo que la dirigencia nacional espera de los morenistas de Nuevo León, empezando por los preprecandidatos: apoyar a la resultante victoriosa de un proceso turbio.

Ese cálculo, por lo pronto, no hará posible que el madruguete se consolide a modo. Los tres precandidatos invitados a arropar el numerito señalaron lo ilegal del procedimiento. Hubo otros dos precandidatos a quienes simplemente no se les tomó en cuenta. De los cuatro considerados, Fernando Ábrego y Rafael Zarazúa se dijeron violados en sus derechos. Ábrego lo expuso en un documento que circuló ampliamente en redes sociales.

Numerosos militantes se apersonaron dos días después de darse a conocer en la sede nacional de Morena el resultado de la encuesta (antes destape ) en el Tribunal Electoral de Nuevo León. No fueron pocos los que presentaron recursos de impugnación, tanto sobre el proceso de alianzas como sobre las violaciones cometidas en contra de sus derechos políticos y la elección interna de candidatos (léase imposición). El método intrusivo de las encuestas es evidente que no convenció a las bases morenistas; menos aún el albazo de su dirección nacional. Entre las voces que se escuchaban no faltaba la de traición (hay videos), lo cual permite ver que la lesión no fue menor, sobre todo cuando este vocablo forma parte del lema de la 4T.

En este entramado, la previsible estrategia de control de daños no será suficiente para rencauzar el proceso morenista rumbo a 2021. El PRI y el neoPRI salen fortalecidos. Siempre, salvo un par de ocasiones, han tenido un candidato. Ahora tendrían dos.

El futuro de Nuevo León se nubla, y será muy difícil despejar los nubarrones que se ciernen sobre su vida pública y su dimensión social. La lucha por el poder no la encabezan políticos que hayan dado prueba, en sus puestos o en su trayectoria anterior, de buscar otra cosa que obtener provecho pro domo sua. Y esto vale para las dos coaliciones que revelan mayor capacidad, y para el PAN, en la arena electoral.

Esa es una grave responsabilidad del partido en el poder y de su oposición.