Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 17 de diciembre de 2020, p. 15

Se frenan las negociaciones que lleva Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con la Fiscalía General de la República (FGR), ya que la institución ministerial no ha respondido a la petición para que ella acceda a obtener beneficios jurídicos aportando información que involucra a otros ex servidores públicos en el desvío de recursos públicos durante el sexenio anterior, señalaron fuentes cercanas a la defensa de la ex secretaria de Estado.

En tanto, funcionarios federales informaron que no se ha puesto fecha para la comparecencia inicial que en días pasados se dijo que se llevaría cabo como parte de los encuentros para establecer las condiciones en que se podría conceder el llamado criterio de oportunidad y con ello se disminuyera la condena que podría dictarse a Robles Berlanga en el proceso judicial que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público y el daño patrimonial al erario federal, estimado en más de cinco mil millones de pesos.

Los entrevistados refirieron que se han suspendido los encuentros entre autoridades y representantes de la ex secretaria de Desarrollo Social, luego de que el pasado 25 de noviembre el abogado Sergio Arturo Ramírez, declaró tras reunirse con ella en el centro penitenciario femenil de Santa Martha Acatitla, que su cliente se acogería al criterio de oportunidad e involucraría al ex secretario de Hacienda en el desvío de recursos conocido como la estafa maestra.