Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 17 de diciembre de 2020, p. 11

Los grupos financieros que se oponen a la reforma a la Ley del Banco de México actúan como una cofradía económica , con toda la fuerza de su poder, pero aun así, se debe legislar en la materia, advirtió el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Sostuvo que la minuta se puede mejorar, enriquecer y aprobar en un periodo extraordinario el próximo mes o a más tardar en el ordinario de febrero, porque “hay un problema real de mercado negro de dólares en efectivo, en perjuicio de las familias de migrantes”.